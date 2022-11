Apple : Inquiet sur l'iPhone, Canaccord réduit ses prévisions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Canaccord Genuity a réitéré mardi sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 200 dollars sur Apple, tout en réduisant ses prévisions de résultats sur le géant technologique américain.



Dans une note diffusée dans la matinée, le broker explique que la demande dont bénéficie l'iPhone reste forte, mais que la politique de 'zéro Covid' en Chine devrait affecter l'approvisionnement en appareils.



'Sachant que les restrictions liées au Covid-19 en Chine affectent les usines d'assemblage de l'iPhone 14 Pro et du Pro Max, nous nous attendons à ce que la demande dépasse l'offre disponible lors du trimestre qui se clôturera en mars', souligne le courtier canadien.



'Si nous pensons que la demande demeure solide et que la plupart des ventes qui n'auront pas pu se matérialiser lors du trimestre clos fin décembre seront reportées sur celui clos en mars avec l'amélioration de la disponibilité du produit, nous anticipons des pertes de ventes dans des quantités limitées', conclut-il.



Conséquence, ses estimations de bénéfice par action (BPA) pour les exercices 2022/2023 puis 2023/2024 passent de respectivement de 5,82/6,87 dollars à 5,73/6,53 dollars.



