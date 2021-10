Apple : Hausse de 70% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Apple a dévoilé jeudi soir un BPA en progression de 70% à 1,24 dollar au titre des trois derniers mois de son exercice 2020-21, pour un chiffre d'affaires record de 83,4 milliards de dollars, en hausse de 29% d'une année sur l'autre.



'Nos trimestriels records ont couronné un exercice remarquable de forte croissance à deux chiffres, au cours duquel nous avons établi de nouveaux records de revenus dans toutes nos régions géographiques et catégories de produits', souligne le CFO Luca Maestri.



'Des ventes record, la fidélité de nos clients et la force de notre écosystème ont conduit notre base installée d'appareils actifs à un nouveau sommet historique', poursuit-il, pointant aussi plus de 24 milliards de dollars distribués aux actionnaires lors du trimestre écoulé.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel