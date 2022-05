Apple : BofA réduit sa cible, mais reste à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BofA a réduit jeudi son objectif de cours sur Apple, qu'il ramène de 215 à 200 dollars, tout en réitérant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note de recherche, la banque américaine justifie l'abaissement de sa cible par le ralentissement de la croissance économique mondiale et les problèmes d'approvisionnement qui touchent actuellement l'industrie.



Il relève néanmoins ses prévisions de livraisons d'iPhone pour les exercices 2022/2023 et 2023/2024.



Pour l'année fiscale en cours, BofA remonte son estimation à 231 millions d'unités, contre 222 millions jusqu'ici, tandis que son objectif pour l'exercice suivant passe de 230 à 237 millions d'appareils.



Dans son étude, la firme rappelle que les investisseurs ont tendance à s'inquiéter de la spécificité du marché de la téléphonie mobile, qui voit souvent ses leaders ne rencontrer que des gloires éphémères (Nokia, Blackberry, Motorola,...).



BofA explique que ce n'est pas le cas d'Apple qui, grâce une base installée de quelque 230 millions d'utilisateurs qui lui permet de proposer une gamme croissante de services, mérite de se traiter sur la base d'une prime en Bourse.



