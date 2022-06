Apple : BofA maintient l'achat après la WWDC

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a maintenu mardi sa recommandation d'achat sur Apple, avec un objectif de cours inchangé de 200 dollars, au lendemain de la conférence annuelle des développeurs du groupe, la WWDC.



Si l'événement a été l'occasion de présenter une nouvelle gamme de Macbooks, BofA dit surtout retenir l'attention que la firme californienne continue d'accorder au segment des semi-conducteurs, avec le lancement d'une puce M2 décrite comme plus performante et moins gourmande en énergie.



Concernant l'arrivée des nouvelles versions des systèmes d'exploitation pour l'iPhone (iOS 16), les Mac (macOS Ventura), l'iPad (iPadOS 16) et la montre connectée (watchOS 9), l'analyste estime que toutes ces améliorations sont appelées à rendre les appareils d'Apple 'encore plus fonctionnels'.



Voyant des éléments porteurs tout aussi bien du côté du matériel que des services proposés par le groupe, BofA dit maintenir une recommandation d'achat sur le titre.



