Apple : Appelle ses fournisseurs à réduire leurs émissions

(CercleFinance.com) - Apple a appelé aujourd'hui les acteurs de sa chaîne d'approvisionnement mondiale à prendre de nouvelles mesures pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et adopter une approche globale de la décarbonation.



La marque a la pomme indique qu'elle évaluera le travail de ses principaux partenaires de fabrication pour décarboner leurs opérations liées à Apple - y compris le fonctionnement avec de l'électricité 100 % renouvelable - et suivra les progrès annuels.



Apple précise être neutre en carbone pour ses opérations d'entreprise mondiales depuis 2020 et se concentre sur son objectif ambitieux de devenir neutre en carbone sur l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement mondiale et sur le cycle de vie de chaque produit.



Plus de 200 fournisseurs représentant plus de 70 % des dépenses de fabrication directe d'Apple se sont déjà engagés à utiliser de l'énergie propre comme l'éolien ou le solaire pour toute la production d'Apple.





