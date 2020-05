Aperam : Bénéfice net stable au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Aperam publie un bénéfice net stable en rythme séquentiel à 29 millions d'euros au titre du premier trimestre 2020, soit 0,36 euro par action, ainsi qu'un EBITDA ajusté de 70 millions d'euros, comparé à 85 millions au dernier trimestre 2019.



Toujours par rapport au trimestre précédent, le chiffre d'affaires du sidérurgiste a progressé de près de 5% à 1.049 millions d'euros, pour des expéditions d'acier en augmentation de 9% à 438 milliers de tonnes.



'Il est prévu que l'EBITDA ajusté au deuxième trimestre 2020 diminue par rapport au premier trimestre 2020 à cause d'une baisse attendue des volumes pouvant aller jusqu'à 25%', ajoute le spécialiste des aciers inoxydables, électriques et spéciaux.



