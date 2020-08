AMUNDI ETF MS SWI : Pour profiter de la surperformance des actions suisses

(BFM Bourse) - Comme le détaillait notre rédaction dans un article étayé ce weekend, les actions suisses ont brillamment superformé la moyenne des indices mondiaux, dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. Les investisseurs pourront diversifier leur portefeuille avec l'un des rares ETF (tracker) traité à Paris, sur la thématique action suisses. Il s'agit d'un produit d'indexation émis par Amundi, qui a pour objectif de répliquer au plus près l'évolution de l'indice MSCI Switzerland. Cet ETF permet une exposition à près de 40 des plus importantes valeurs du marché suisse en une seule transaction, à frais unique et maîtrisé.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le tracker, en séance le 21 juillet, n'était plus si loin de ses niveau du 24 février, date qui a marqué le début de la purge sur les marchés actions à l'échelle internationale. Ce n'est qu'une illustration parmi d'autres de la surperformance relative des actions suisses par rapport à ses homologues, allemands ou français pour ne citer que ses deux voisins.

PREVISION

Au regard des éléments graphiques mentionnés, l'équipe de BFM Bourse propose aux investisseurs actifs de prendre position à l'achat sur le tracker AMUNDI ETF MS SWI, au cours actuel, avec les 350.0000 € dans le viseur. Un stop de protection devra être placé à 318.5000 €.

Le conseil TRACKER Achat à 327.15 € Objectif : 350.0000 € Stop : 318.5000 € Mnemo : CSW Emetteur : CASAM Sous-jacent : MSCI Switzerland SRD : Non

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

