Amundi : UBS est désormais à l'achat

(CercleFinance.com) - UBS a relevé vendredi sa recommandation sur Amundi, passant de 'neutre' à 'achat' sur le titre du gestionnaire d'actifs français, avec un objectif de cours par ailleurs rehaussé de 73 à 79 euros.



Dans une note de recherche, le courtier suisse dit percevoir un point d'entrée intéressant sur le titre après sa récente sous-performance, marquée par un rendement total de 2% sur les six derniers mois à comparer avec un gain de 22% pour le secteur.



Au-delà d'une valorisation jugée 'attrayante', UBS met également en avant de solides capitaux excédentaires, ainsi qu'une dynamique favorable en ce qui concerne les rentrées d'actifs.



