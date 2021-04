Amundi : Soutenu par des propos de broker

(CercleFinance.com) - Amundi gagne plus de 3% avec le soutien de propos de Bank of America (BoA), qui réitère son conseil 'achat' avec un nouvel objectif de cours de 89 euros, suite à l'annonce par le groupe de négociations exclusives pour une acquisition de Lyxor.



'Lyxor représente une forte adéquation stratégique qui ajoute de l'ampleur dans des ETF en croissance structurelle et une diversification en alternatives et distribution', juge le broker qui voit pour cette opération un effet relutif d'au moins 4-5% sur le BPA.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel