Amundi : RBC relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Royal Bank of Canada a relevé mardi son objectif de cours sur le titre Amundi, qu'il porte de 60 à 62 euros dans le sillage des résultats de troisième trimestre du gestionnaires d'actifs.



L'intermédiaire financier - qui maintient son opinion 'surperformance' - explique que la publication l'a conduit à revoir de 4% à la hausse ses perspectives de résultats sur le groupe pour la période 2022-2024.



Dans sa note, RBC fait pourtant remarquer que le cours de Bourse du premier gérant d'actifs européen a chuté de 34% cette année pour désormais accuser une décote de l'ordre de 35% par rapport à sa moyenne historique.



Une situation que le professionnel juge en contradiction avec les fondamentaux du groupe, qui a bouclé avec succès l'acquisition de Lyxor à la fin 2021 et qui dispose selon lui d'une structure de coûts plus flexible que ses rivaux, ce qui devrait le favoriser en cas de ralentissement prolongée de l'activité.



