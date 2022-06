Amundi : Oddo reste positif après le plan stratégique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère sa recommandation 'surperformance' sur Amundi avec un objectif de cours maintenu à 83 euros, au lendemain de la publication par le groupe de gestion d'actifs de son nouveau plan stratégique à horizon 2025.



'Le plan stratégique 2025 confirme le potentiel de croissance organique attractif du groupe. Le cours de Bourse actuel ne reflète selon nous, ni la résilience du business model du groupe, qui est fortement diversifié, ni ses perspectives de croissance', juge l'analyste.



Selon le bureau d'études, Amundi 'devrait également probablement réaliser sur la période des opérations de croissance externe relutives, qui viendront soutenir la croissance des résultats d'ici 2025'.



