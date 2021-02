Amundi : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Amundi et relève son objectif de cours de 4% à 80,2 euros, reflet de la révision en hausse de ses prévisions de résultats, et se situant dorénavant 5% au-dessus de l'objectif de cours du consensus.



Le bureau d'études revoit en hausse ses prévisions de résultats de 6% pour 2021 et 2022, du fait pour l'essentiel de la collecte du dernier trimestre 2020 et de l'effet de base qu'elle engendre sur les actifs sous gestion.



'En termes de PE 2022, Amundi affiche une prime de seulement 15% par rapport à des AM US (hors Blackrock) technologiquement moins avancés et une décote de 32% par rapport à Blackrock. Notre OC ramènerait la décote face à Blackrock à 17%', précise l'analyste.



