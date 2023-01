Amundi : Le titre accentue ses gains, propos positifs de BofA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Amundi accentue ses gains lundi après-midi à la Bourse de Paris, une étude des analystes de Bank of America étant venue conforter le récent regain d'intérêt des investisseurs pour le titre.



A 15h45, le titre progressait de 2,5%, figurant dans le haut du classement des plus fortes hausses de l'indice SBF 120, après avoir déjà repris plus de 38% ces trois derniers mois.



Dans une note diffusée dans la matinée, les équipes de BofA se montrent 'prudemment optimistes' sur les gestionnaires d'actifs européens, dont Amundi, à l'entame de l'exercice 2023.



Le bureau d'études explique s'attendre à un redressement des flux de souscriptions après la pire année traversée par le secteur en termes de sorties de fonds depuis la crise financière de 2008.



Dans cette optique, BofA dit notamment privilégier Amundi, dont il fait son titre préféré au sein du sous-segment des gestionnaires spécialisés dans l'obligataire.



Bank of America, qui affiche une recommandation d'achat et un objectif de 65 euros sur l'action, souligne par ailleurs la faible exposition d'Amundi à la zone euro due à son positionnement dans des régions telles que l'Inde ou la Chine.



