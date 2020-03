Amundi : L'UE autorise l'acquisition de Cloud Snurran

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition de Cloud Snurran en Suède par Red Rock Power au Royaume-Uni, CapMan en Finlande et NH-Amundi Asset Management (NH-Amundi) en Corée du Sud.



Cloud Snurran développe et exploite un parc éolien terrestre en Suède. Red Rock Power est une société d'investissement dans le secteur éolien européen et une filiale indirecte de SDIC Power Holdings Co Ltd de Chine. CapMan est une société d'investissement et de gestion d'actifs spécialisée. NH-Amundi est une société de gestion d'actifs.



La Commission a conclu que l'opération ne poserait aucun problème de concurrence compte tenu des chevauchements limités entre les activités des sociétés.



