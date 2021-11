Amundi : Hausse de 41,5% du résultat net trimestriel

(CercleFinance.com) - Amundi présente ce matin un résultat net de 333 ME au titre du 3e trimestre, en hausse de 41,5% par rapport au 3e trimestre 2020.



La société met en avant le 'bon niveau' de ses revenus nets de gestion, avec des commissions de 707 ME en hausse de 17,6% par rapport au 3e trimestre 2020.



Par ailleurs, 'la collecte nette en actifs Moyen Long terme s'est maintenue à un niveau élevé, à 15 MdsE, portée par l'ensemble des expertises et des segments de clientèle Retail et Institutionnel', souligne Valérie Baudson, directrice générale



'Avec plus de 800 MdE en actifs ESG, Amundi confirme son leadership mondial et poursuit la mise en oeuvre de son plan d'action ESG. L'acquisition de Lyxor, prévue fin décembre 2021, permettra d'accélérer le développement d'Amundi, notamment en ETF et en gestion alternative ', conclut-elle.



