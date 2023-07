Amundi : Hausse de 4% du résultat net semestriel

(CercleFinance.com) - Amundi annonce pour le premier semestre 2023, un résultat net ajusté de 620 millions d'euros, en hausse de 4,5%, et un résultat brut d'exploitation ajusté de 762 millions, en croissance de 2,3% par rapport à la même période de 2022.



Le groupe de gestion d'actifs a vu ses revenus nets ajustés progresser de 1,8% à 1,62 milliard d'euros, tirés par les revenus financiers et autres, ainsi que par les revenus d'Amundi Technology, tandis que ses charges ajustées ne se sont accrues que de 1,3%.



Les encours gérés par Amundi au 30 juin ont progressé de 1,9% sur un an, à 1.961 milliards d'euros, et la société a dégagé une collecte positive, 'aussi bien en actifs MLT qu'en produits de trésorerie, sur les segments retail comme institutionnels'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel