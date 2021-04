Amundi : En négociation pour acquérir Lyxor

(CercleFinance.com) - Amundi annonce être entré en négociation exclusive avec Société Générale en vue de l'acquisition de Lyxor pour un prix en numéraire de 825 millions d'euros (soit 755 millions hors capital excédentaire).



'Avec cette opération, Amundi deviendrait le leader européen de la gestion des ETF, avec 142 milliards d'euros d'encours combinés, une part de marché de 14% en Europe, et un profil diversifié tant en termes de clientèle que de géographie', explique-t-il.



Amundi attend de cette acquisition un retour sur investissement supérieur à 10% à horizon trois ans (avec les seules synergies de coûts). Soumise aux conditions réglementaires usuelles, la finalisation de cette transaction interviendra au plus tard en février 2022.



