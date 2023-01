Amundi : Deutsche Bank relève son conseil à l'achat

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a relevé lundi sa recommandation sur Amundi, qu'il conseille désormais à l'achat et dont il fait sa valeur préférée au sein des grands groupes de services financiers diversifiés d'Europe.



Dans son étude, l'analyste met en avant les solides fondamentaux dont bénéficie le gestionnaire d'actifs français, notamment en termes de croissance des volumes et de maîtrise des coûts.



Au-delà de ces facteurs, Amundi affiche également un historique flatteur en matière de croissance externe, rappelle-t-il dans sa note.



Deutsche Bank salue par ailleurs les efforts entrepris par le groupe afin de diversifier ses sources de revenus, notamment par le biais du lancement d'Amundi Technology.



L'intermédiaire indique ainsi s'attendre à une montée en puissance des revenus issues de ses co-entreprises, et notamment à un impact grandissant des synergies liées à la fusion avec Lyxor.



Enfin, le professionnel met en évidence une valorisation 'attractive' en dépit de la forte progression du titre depuis le début de l'année, un élément qui s'accompagne selon lui d'un rendement du dividende tout aussi 'séduisant'.



