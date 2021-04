Amundi : BoA salue les négociations pour Lyxor

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America (BoA) réitère son conseil 'achat' sur Amundi avec un nouvel objectif de cours de 89 euros, suite à l'annonce par le groupe de gestion d'actifs, de négociations exclusives pour une acquisition de Lyxor.



'Lyxor représente une forte adéquation stratégique qui ajoute de l'ampleur dans des ETF en croissance structurelle et une diversification en alternatives et distribution', juge le broker, qui voit un effet relutif d'au moins 4-5% sur le BPA et 10% de retour sur investissement.



'Sur un PE (ratio cours sur BPA) 2022 de 12 fois, nous percevons du potentiel de hausse pour nos estimations de relution grâce à un accroissement des économies de coûts, à un phasage plus rapide et à des synergies de revenus', ajoute-t-il.



