Amundi : Berenberg renouvelle sa recommandation d'achat

(CercleFinance.com) - Berenberg a renouvelé vendredi sa recommandation d'achat sur Amundi, assortie d'un objectif de cours de 85 euros, après la récente organisation d'un 'roadshow' avec des investisseurs européens.



'Nous en sommes revenus avec une opinion constructive concernant les moteurs de croissance des revenus à court terme, ainsi que sur les opportunités qui existent sur le court terme', indique la banque privée allemande, qui précise que ses éléments sont à l'origine de sa recommandation favorable.



