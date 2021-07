Amundi : Berenberg relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé lundi son objectif de cours sur Amundi, qu'il porte de 85 à 88 euros, voyant dans le groupe français un 'gagnant structurel' au sein du secteur de la gestion d'actifs.



Le broker allemand - qui affiche une recommandation d'achat sur le titre - estime que la société devrait tirer part de son solide réseau commercial et d'économies d'échelle, ce qui le conduit à anticiper une surperformance à la fois en termes de résultats financiers et de performances boursières.



'Les éléments sont porteurs d'un point de vue cyclique, avec un fort appétit de la part des clients et des performances de marchés qui soutiennent les résultats', souligne l'intermédiaire.



Pour Berenberg, les prévisions des analystes sont néanmoins trop prudentes et la perspective de la publication des comptes de deuxième trimestre, attendus le 30 juillet, devrait selon lui entraîner des révisions à la hausse des estimations de marché dans les semaines qui viennent.



