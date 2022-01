Amundi : Berenberg abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a abaissé mercredi son objectif de cours sur Amundi, qu'il ramène de 90 à 83 euros, tout en réitérant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une étude consacrée aux gestionnaires d'actifs européens, l'intermédiaire note que les titres du secteur se sont dévalorisés ces derniers mois, sur fond de détérioration des marchés financiers.



Pour ce qui concerne Amundi, dont il fait son 'top pick' (valeur préférée) au sein du secteur, Berenberg estime que le groupe est protégé des tendances actuelles du fait de son modèle à bas coûts.



Il ajoute que le projet d'introduction en Bourse de sa co-entreprise en Inde devrait permettre de générer de la valeur, sachant que son coeur de métier affiche aujourd'hui une décote de 20% par rapport à ses plus proches comparables.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.