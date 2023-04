Amundi : Baisse de 7% du résultat net ajusté trimestriel

(CercleFinance.com) - Amundi publie un résultat net ajusté de 300 millions d'euros, en baisse de 7,5% par rapport au premier trimestre 2022, en lien avec l'évolution défavorable des marchés, ainsi qu'un résultat brut d'exploitation (RBE) de 369 millions, en repli de 10,5%.



'Cette bonne performance financière s'explique par la diversification des activités d'Amundi et son efficacité opérationnelle et se traduit par une bonne résistance des revenus et la maîtrise des charges', explique le groupe de gestion d'actifs et d'investissements.



Les revenus nets ont diminué de 4,9% à 794 millions d'euros, avec une contraction de 3,9% des commissions nettes de gestion, alors que les charges d'exploitation n'ont augmenté que de 0,6% à 425 millions dans un contexte d'inflation élevée.



