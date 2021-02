Amundi : Baisse de 5% du résultat net ajusté en 2020

(CercleFinance.com) - Amundi publie un résultat net ajusté de 962 millions d'euros au titre de 2020, en baisse de 4,7%, mais stable hors impact de la baisse des marchés, un résultat 'proche de la trajectoire du plan 2018-2020' selon le groupe de gestion d'actifs.



Il précise que ce résultat intègre des revenus nets en baisse de 4,1%, subissant les effets de la crise, mais aussi un recul de 2,6% des charges d'exploitation et une contribution des sociétés mises en équivalence en progression sensible.



Revendiquant une 'situation financière toujours très solide (ratio CET1 de 20%)', Amundi annonce qu'il va reprendre sa politique de dividende, avec un dividende de 2,90 euros par action, qui sera détaché le 13 mai et mis en paiement à compter du 17 mai.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur AMUNDI en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok