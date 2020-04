Amundi : Baisse de 16,6% du résultat net ajusté

(CercleFinance.com) - Amundi publie un résultat net ajusté en baisse de 16,6% à 206 millions d'euros au titre du premier trimestre 2020, contre 247 millions un an auparavant, et un résultat brut d'exploitation (hors résultat financier) en hausse de 12,2% à 343 millions.



Les revenus nets de gestion ont augmenté de 5,1% à 673 millions grâce à des commissions nettes de gestion en croissance (+1,7%) et à un doublement des commissions de surperformance, tandis que les charges d'exploitation ont baissé de 1,4%, grâce à des synergies.



'Au premier trimestre 2020, la collecte du Retail et des JVs s'élève à plus de 12 milliards d'euros, et compense quasiment la décollecte des Institutionnels et Corporates liée au contexte de crise', souligne le directeur général Yves Perrier.



