Amundi : Acquisition d'un immeuble à Varsovie

(CercleFinance.com) - Amundi Immobilier annonce l'acquisition, pour le compte des fonds qu'elle gère, auprès du promoteur immobilier Yareal, de 'Nowogrodzka Square', un immeuble de classe A de bureaux et commerces en plein coeur de Varsovie.



D'une superficie de 11.529 m² répartis sur six étages (10.783 m² de bureaux, 652 m² de commerces en rez-de-chaussée, et 94 m² d'archives), l'immeuble qui dispose également de terrasses et d'un garage souterrain de 147 places, est loué à dix locataires.



Construit en 2018, 'Nowogrodzka Square' est certifié 'BREEAM Excellent'. Il est situé à quelques minutes du Palais de la Culture et des Sciences, symbole de la ville, et à proximité immédiate de la Gare Centrale et du grand centre commercial 'Zlote Tarasy'.



