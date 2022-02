Amundi : Aidé par Lyxor et l'Asie, Amundi franchit les 2000 milliards d'euros d'encours sous gestion

(BFM Bourse) - Le premier gestionnaire d'actifs européen affirme ce mercredi avoir dépassé, avec un an d'avance, les objectifs qu'il s'était fixé à horizon 2022. Ses encours sous gestion ont bondi de plus de 300 milliards d'euros et s'établissent, pour la première fois, à plus de 2000 milliards à fin décembre.

Porté par le retail (investisseurs individuels) et l'Asie, les résultats annuels d'Amundi ressortent en très nette progression. La filiale de Crédit Agricole (qui en détient 70%) dédiée à la gestion d'actifs, a fait état d'un bénéfice net ajusté de 328 millions d'euros sur les trois derniers mois de l'année (+14% sur un an), portant ce même bénéfice à 1,315 milliard sur l'ensemble de l'année (+37%).

"Nous avons un résultat qui fait que nous avons d'ores et déjà atteint et dépassé notre objectif de résultat du plan stratégique 2018-2022", s'est félicité la directrice générale Valérie Baudson face à des journalistes, ajoutant qu'un nouveau plan serait prochainement annoncé.

Sauf que le plan auquel fait référence la dirigeante, présenté le 9 février 2018 (et qui avait provoqué un reflux du titre Amundi de près de 25% en un mois), prévoyait au départ -notamment- un résultat net ajusté supérieur à 1,05 milliard d'euros... à horizon 2020. C'est donc plutôt avec un an de retard qu'un d'avance qu'Amundi atteint cet objectif.

Le n°1 européen (et 9e mondial, selon le rapport annuel de l'Institute Pensions & Investments) de la gestion d'actifs explique avoir profité de la "forte croissance du retail, portée notamment par les distributeurs tiers" ainsi que par le "développement des activités en Asie et le bon démarrage de la joint-venture avec BOC [pour "BOC Wealth Management", filiale de Bank of China, NDLR].

Concernant le retail, Amundi souligne que "la collecte des distributeurs tiers a été particulièrement élevée, à +23,5 milliards d'euros dans les principaux marchés (France, Italie, Allemagne, Benelux, Espagne…), et tirée à la fois par les gestions passive et active". "Fin 2021, les encours gérés pour les distributeurs tiers s’élèvent à 326 milliards [incluant Lyxor, dont Amundi a bouclé l'acquisition le 31 décembre 2021 pour 825 millions, NDLR], représentant 52% du total des encours retail (hors joint-ventures)" pointe encore le groupe.

Amundi indique par ailleurs que sa collecte nette a atteint à 65,6 milliards d'euros au quatrième trimestre, répartis comme suit: 19,9 milliards sur le segment retail (hors JV), 20,2 milliards pour les institutionnels et 25,5 milliards via les joint-ventures. Ses encours sous gestion ont ainsi progressé de 10,8% (en organique) et de 19,4% (en données publiées) sur un an, et franchissent le seuil des 2.000 milliards d'euros, à 2.064 milliards d'euros - soit un peu moins du quart du n°1 mondial Blackrock, qui a annoncé le mois dernier avoir dépassé les 10.000 milliards d'actifs sous gestion.

Dans le détail, l'évolution des encours sous gestion d'Amundi sur l'année 2021 se décompose ainsi: une collecte nette de +60,2 milliards d'euros, des effets marché et change positifs à hauteur de 126,8 milliards et un effet périmètre (Lyxor) de 148 milliards d'euros.

"Amundi a amplifié en 2021 sa trajectoire de développement rentable grâce à la mise en œuvre d'initiatives en ligne avec les objectifs stratégiques et les nouveaux relais de croissance définis : création d’une filiale avec Bank Of China en Chine, lancement d’Amundi Technology, acquisitions de Sabadell Asset Mangement et de Lyxor" détaille son président Yves Perrier, cité dans le communiqué.

Fort de ce solide exercice 2021, Amundi a proposé de verser un dividende de 4,10 euros par action, en hausse de 41% par rapport à 2020 - et correspondant à un taux de distribution de 65% du résultat net part du groupe, et à un rendement de 6,1% sur la base du cours de l’action au 7 février 2022.

Les résultats records dévoilés par Amundi offrent un joli rebond au titre ce mercredi matin (+4,4%, parmi les meilleures performances du SBF 120 vers 11h), à 70,70 euros.

Quentin Soubranne - ©2022 BFM Bourse