AMGEN INC : Call sur le leader mondial de la biotechnologie médicale

(BFM Bourse) - AMGEN INC constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Call 21L5Z émis par SOCIETE GENERALE, de prix d’exercice 230 $ et d’échéance courte au 18/09/2020. L'effet de levier est proche de 6.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'action AMGEN INC permet d'identifier une tendance haussière à court terme comme à moyen terme. Non seulement l'action a retracé ses pertes subies lors de la crise boursière de mars, mais a depuis dépassées niveau de la fin du mois de janvier. Exception sur la cote, AMGEN dispose d'une configuration graphique et technique très puissante. Parmi les facteurs graphiques dominants, nous avons relevé la présence d'un double creux sur les cours de l'action AMGEN INC. (12 mars, 23 mars, sur bougies remarquables et dans de puissants volumes). Sur le plan des indicateurs de tendance, la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) fait office de support pour les cours. Le volume d'échange est en hausse, une donnée technique favorable à notre anticipation.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario haussier en se positionnant sur le warrant Call, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique 21L5Z, sur AMGEN INC, à 2.450 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 270.000 $ ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de rupture des 224.900 $.

Le conseil WARRANT Achat à 2.45 € CALL Objectif : 270.000 € Stop : 224.900 € Mnemo : 21L5Z Emetteur : SOCIETE GENERALE Strike : 230.00 € Echéance : 18/09/2020

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime