American express : Le directeur financier prend sa retraite

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - American Express a annoncé mardi que son directeur financier depuis 2013, Jeffrey Campbell, prendrait sa retraite au début du mois d'août pour être remplacé par un cadre français de l'entreprise, Christophe Le Caillec.



Dans un communiqué, AmEx souligne que Campbell a joué un rôle significatif dans sa stratégie de croissance, notamment en lui permettant de faire face à la pandémie puis de redresser les comptes du groupe après la crise.



A ce titre, le groupe de services financiers génère aujourd'hui une croissance de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action (BPA) supérieure à leurs niveaux d'avant le Covid.



Avant son arrivée chez American Express, il avait été directeur financier du groupe de soins de santé McKesson et de la compagnie aérienne American Airlines.



Son successeur, Christophe Le Caillec, est arrivé au sein du groupe il y a 25 ans et exerçait, jusqu'ici, le poste de directeur financier adjoint.



Le passage de bâton est prévu le 14 août.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.