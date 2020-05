Amazon.com : La chaîne de cinémas AMC s'envole en Bourse dans l'hypothèse d'une offre d'Amazon

(BFM Bourse) - Le cours d'AMC Entertainment Holdings, la plus grande chaîne de cinémas au monde, décolle de plus de 40% lundi en début de séance à New York, après un article du Daily Mail rapportant qu'Amazon aurait approché l'entreprise d'exploitation de salles de cinéma fondée en 1920 en vue d'un rachat.

Confronté à la pandémie de coronavirus, qui l'a amené à fermer l'essentiel de ses salles dans le monde et aux Etats-Unis en particulier, le groupe AMC Theatres ferait l'objet de la convoitise du géant de la distribution en ligne, provoquant une flambée de son cours de Bourse.

Le cours de l'entité cotée, AMC Entertainment Holdings, grimpait de 42,8% à 5,80 dollars (capitalisant ainsi 415 millions de dollars environ) lundi au cours de la première heure de cotations à Wall Street après un article paru dans l'édition dominicale du Daily Mail évoquant des discussions avec Amazon.

Fondé en 1920 par les frères Durwood, opérateurs de spectacles itinérants dans l'ouest américain, Durwood Theatres rebaptisé AMC dans les années 1960 a été pionnier du développement des salles "multiplexes". Outre sa position historique aux Etats-Unis, le groupe est devenu numéro 1 mondial des salles de cinéma en rachetant en 2016 le britannique Odeon & UCI Cinemas Group. Une opération réalisée au prix fort, sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,2 milliard de livres à l'époque, qui a lesté la firme d'une dette importante.

Aucun commentaire des deux groupes

Citant des sources anonymes, le journal britannique Daily Mail rapporte qu'Amazon et les dirigeants d'AMC ont récemment mené des discussions en vue d'un possible rachat du groupe. Déjà fragilisé par la montée en puissance des services de vidéo à la demande, dont celui d'Amazon (Prime Video), le groupe américain serait en très grandes difficultés alors que la fermeture de ses salles le prive de rentrées d'argent. Le journal précise qu'il n'est pas certain que les discussions se poursuivent à l'heure actuelle, et indique que les deux parties ont décliné tout commentaire.

Une telle opération "marquerait une étape clé dans l'histoire de l'industrie cinématographique et conférerait aux géants du streaming une mainmise encore plus serrée sur Hollywood", souligne le Daily Mail. En rachetant l'exploitant, Amazon qui dispose déjà d'un studio oscarisé (avec Amazon Studios, pour le film "Manchester by the Sea"), contrôlerait toute la chaîne de valeur du cinéma.

Le géant de Seattle s'était d'ailleurs déjà penché en 2018 sur Landmark Theatres, une chaîne d'art et d'essais, finalement reprise par un groupe de médias.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

