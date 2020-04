Amazon.com : Wedbush a relevé son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush a relevé l'objectif de cours du titre Amazon à 2 750 dollars, contre 2 325 dollars pour prendre en compte l'augmentation des ventes de produits.



Le bureau d'analyses - qui a réitéré sa note 'surperformance' sur le titre - a déclaré que les consommateurs passent clairement plus de temps et dépensent plus d'argent sur le site en ligne, entraînant des pénuries d'approvisionnement et des retards de livraison.



Les investisseurs pourraient être déçus par l'incapacité de l'entreprise à assumer efficacement la charge accrue liée aux craintes du coronavirus, indique Wedbush, mais la hausse inattendue de la demande devrait être considérée comme un ' problème de haut niveau ' pour l'entreprise, a rajouté le bureau d'analyses.



Amazon publiera ses résultats du premier trimestre après la fermeture du marché le jeudi 30 avril.



