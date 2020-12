Amazon.com : Vers l'automobile intelligente, avec Blackberry IVY

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord mondial pluriannuel entre Amazon Web Services (AWS) et BlackBerry Limited, afin de développer et commercialiser la plate-forme BlackBerry IVY.



BlackBerry IVY est une plate-forme logicielle évolutive, connectée au cloud, qui permettra aux constructeurs automobiles de lire les informations collectées dans le véhicule et le cloud puis de les utiliser pour créer des services embarqués réactifs et personnalisés.



IVY pourrait par exemple fournir des informations aux parents de conducteurs adolescents lorsque le nombre de passagers dans le véhicule change, lorsque le conducteur semble envoyer des SMS, être distrait ou ne pas respecter les limites de vitesse, ou encore lorsque le niveau d'occupation du véhicule dépasse le seuil de sécurité souhaité par les parents.





