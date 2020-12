Amazon.com : Va ouvrir un centre dans le Dakota du Sud

(CercleFinance.com) - Amazon prévoit d'ouvrir son premier centre de distribution dans l'état de Dakota du Sud. Le site, dont le lancement est prévu pour 2022, créera 1000 emplois à temps plein.



Dans le nouveau centre de distribution de près de 60 000 m2, les employés travailleront pour emballer et expédier des petits articles aux clients tels que des livres, des appareils électroniques et des jouets.



Alicia Boler Davis , Vice-président du service client mondial d'Amazon a déclaré ' Nous sommes ravis d'ouvrir notre premier centre de distribution dans le grand état de Dakota du Sud et créer 1000 emplois à temps plein avec des salaires et des avantages sociaux de premier ordre '.



