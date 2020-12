Amazon.com : Va ouvrir deux nouveaux centres au Texas

(CercleFinance.com) - Amazon prévoit d'ouvrir deux nouveaux centres de distribution et une nouvelle station de livraison à San Antonio, Texas.



Les nouvelles installations d'exploitation créeront ensemble plus de 1 500 nouveaux emplois à temps plein.



' Nous sommes reconnaissants pour le soutien que nous avons reçu de la part des dirigeants locaux et étatiques et sommes impatients de créer plus de 1500 nouveaux emplois à temps plein pour le San Antonio communauté.' a déclaré Alicia Boler Davis , Vice-président d'Amazon pour la satisfaction des clients dans le monde.



