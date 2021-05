Amazon.com : Trois nouveaux modèles pour la gamme Echo Show

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Amazon a présenté mercredi une nouvelle gamme de trois appareils Echo Show, dont un modèle doté de meilleures fonctionnalités pour la vidéoconférence.



L'Echo Show 8, qui affiche un prix de 130 dollars, propose une nouvelle caméra grand angle de 13 mégapixels qui permet de garder l'utilisateur en permanence au centre du cadre lors des appels vidéo, explique le groupe technologique.



L'Echo Show 5 - plus compact - offre lui aussi des caractéristiques améliorées en matière de prise de vue, avec un cadre disponible en trois différentes couleurs (charbon, blanc glacier et bleu profond).



Il est commercialisé à un prix de 85 dollars.



Enfin, l'Echo Show 5 Kids - destiné comme son nom l'indique aux enfants - inclut un abonnement d'un an à Amazon Kids+, une sélection de contenus pour enfants, ainsi qu'une garantie de deux ans permettant d'échanger gratuitement le produit en cas de dommage.



Amazon précise que les pré-commandes pour les nouveaux appareils ouvrent aujourd'hui, avec de premières livraisons prévues le mois prochain.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.