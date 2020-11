Amazon.com : Standard Chartered va utiliser les services cloud

(CercleFinance.com) - Standard Chartered a conclu un accord avec Amazon Web Services (AWS), une division du groupe états-unien spécialisé dans le 'cloud computing'



Dans le cadre de cet accord de cinq ans, la banque britannique gérera ses systèmes bancaires stratégiques et ses applications destinées aux clients sur AWS.



StanChart collabore par ailleurs avec AWS pour conduire sa transformation numérique et fournir de nouveaux services bancaires personnalisés sur les 60 marchés de la banque.



Aucune des deux sociétés n'a fourni les termes de l'accord.



