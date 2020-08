Amazon.com : Projet de centre de distribution en Floride

(CercleFinance.com) - Amazon annonce un projet de nouveau centre de distribution à Temple Terrace, dans la baie de Tampa en Floride, centre dont le lancement est prévu pour 2021 et qui permettra la création de 750 nouveaux emplois à temps plein.



Dans ce centre couvrant plus de 56.000 mètres carrés, les employés 'saisiront, emballeront et expédieront aux clients des articles de petite taille tels que des livres, des appareils électroniques, de petits biens ménagers et des jouets'.



Le géant de la distribution en ligne prévoit aussi pour 2021 une nouvelle station de livraison à Lutz, qui 'soutiendra ses capacités de livraison au dernier kilomètre pour accélérer ses livraisons aux clients dans le comté de Pasco'.



