Amazon.com : Project Zero étendu à sept nouveaux pays

(CercleFinance.com) - Amazon annonce l'expansion de son Project Zero à sept nouveaux pays, à savoir l'Australie, le Brésil, les Pays-Bas, l'Arabie Saoudite, Singapour, la Turquie et les Emirats Arabes Unis, le rendant ainsi disponible au total dans 17 pays où il dispose d'un magasin.



'Project Zero combine la technologie avancée, l'apprentissage automatique et l'innovation d'Amazon avec la connaissance sophistiquée que les marques ont de leur propre propriété intellectuelle pour ramener ensemble les contrefaçons à zéro', explique-t-il.



Lancé en 2019 par le géant technologique, ce programme a déjà enrôlé plus de 10.000 marques, allant de grandes marques globales à des entrepreneurs émergeants, y compris Arduino, BMW, ChessCentral, LifeProof, OtterBox, Salvatore Ferragamo et Veet.



