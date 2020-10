Amazon.com : Prises de profits après les résultats trimestriels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Amazon a fait état jeudi soir de résultats en hausse et supérieurs aux attentes au titre du troisième trimestre, mais les analystes semblent s'inquiéter d'un éventuel ralentissement de la croissance du groupe, conjugué à une remontée de ses coûts.



Le numéro un américain du commerce électronique a fait état hier d'un chiffre d'affaires trimestriel de 96,1 milliards de dollars, en hausse de 37% sur un an, alors que les analystes tablaient en moyenne sur des ventes de 92,7 milliards.



'Après deux trimestre d'accélération, la croissance du chiffre d'affaires a légèrement décéléré pour atteindre 37% en rythme annuel contre +40% au deuxième trimestre', fait toutefois remarquer un analyste.



Le bénéfice opérationnel a, lui, grimpé à 6,2 milliards de dollars, contre 3,2 milliard de dollars un an plus tôt, alors que le consensus ne prévoyait qu'un profit de 4,8 milliards.



Les investisseurs mettent également en évidence des prévisions décevantes, le groupe de Seattle ayant déclaré tabler sur un résultat opérationnel compris entre un et 4,5 milliards de dollars pour le quatrième trimestre.



Amazon fait remarquer que cet objectif tient compte de dépenses liées à l'impact du Covid-19 estimées autour de quatre milliards de dollars sur le trimestre, un montant que certains observateurs jugent considérable.



'On voit que l'entreprise est très prudente lorsqu'il s'agit d'aborder ses perspectives et la société prévient que ses coûts liés au Covid pourraient s'envoler', s'inquiète un analyste.



De quoi justifier quelques prises de profits sur la valeur, qui perdait 3,6% vendredi dans les premiers échanges sur le Nasdaq. L'action affiche encore des gains de près de 74% depuis le début de l'année.



