Amazon.com : Plus de six millions de repas livrés aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Amazon annonce avoir procédé à la distribution de plus de six millions de repas à des personnes dans le besoin depuis le début de la pandémie de Covid-19, dans plus de 25 villes des Etats-Unis, et prévoit d'en livrer un million supplémentaire d'ici la fin de l'été.



Des communautés faisant face à des niveaux de chômage records et beaucoup observant des règles de distanciation strictes, les banques alimentaires ont connu une demande sans précédent', souligne le géant de la distribution en ligne.



De même, le groupe américain ajoute distribuer de l'alimentation dans d'autres grandes villes du monde comme Melbourne, Tokyo, Madrid ou Londres. Au Royaume Uni, il s'est associé à Magic Breakfast pour apporter des petits déjeuners à des écoliers.



