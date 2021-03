Amazon.com : Partenariat AWS-Nokia pour des solutions 5G Cloud

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia annonce un accord avec Amazon Web Services (AWS) pour mener des recherches sur les technologies Cloud RAN (vRAN) et Open RAN, visant à leur permettre de 'soutenir le développement de nouvelles solutions 5G axées sur le client'.



La collaboration, qui sera menée dans les installations de l'équipementier télécoms, a pour but de développer des preuves de concepts innovantes pour explorer et activer le Cloud RAN et les technologies associées.



'Nokia poursuit une stratégie de collaboration avec AWS pour étendre la portée de ses technologies Cloud RAN afin de prendre en charge les déploiements 5G et le développement de nouveaux cas d'utilisation', ajoute le groupe finlandais.



