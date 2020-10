Amazon.com : Ouvre deux centres de distribution au Kansas

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé aujourd'hui son intention d'ouvrir deux nouveaux centres de distribution au Kansas (Etats-Unis).



Les nouveaux centres de distribution, dont le lancement est prévu pour 2021, devraient générer plus de 1000 nouveaux emplois à temps plein ' avec une rémunération et des avantages sociaux de premier ordre dès le premier jour ', affirme l'entreprise.





