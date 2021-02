Amazon.com : Les bénéfices doublent, Jeff Bezos va céder sa place

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'issue du 4e trimestre de l'exercice 2020, les ventes nettes d'Amazon atteignent 125,6 milliards de dollars, soit une progression de 44% par rapport au 4e trimestre 2019 ou de 42% à taux de change fixes.

Le bénéfice net trimestriel s'établit à 7,2 milliards de dollars, contre 3,3 milliards un an plus tôt.



Sur l'ensemble de l'exercice 2020, les ventes nettes atteignent 386,1 milliards de dollars, soit une hausse de 38% par rapport à 2019 ou de 37% a taux de change constants.

Le bénéfice net annuel s'établit à 21,3 milliards de dollars, contre 11,6 milliards de dollars lors de l'exercice précédent.



Pour le premier trimestre 2021, Amazon anticipe des ventes nettes comprises entre 100 et 106 milliards de dollars ainsi qu'un bénéfice d'exploitation situé entre 3 et 6,5 milliards de dollars, contre 4 milliards de dollars au 1er trimestre 2020. Ces prévisions supposent environ 2 milliards de dollars de coûts liés au COVID-19, précise Amazon.



Enfin, outre ses aspects financiers, Amazon annonce qu'au cours du troisième trimestre 2021, Jeff Bezos laissera ses fonctions de directeur général à Andy Jassy pour devenir président exécutif de la société.



'Quand vous regardez nos résultats financiers, ce que vous voyez réellement, ce sont les résultats cumulatifs à long terme de l'invention. À l'heure actuelle, je vois Amazon à son niveau le plus inventif, ce qui en fait le moment idéal pour cette transition', a déclaré le fondateur.



