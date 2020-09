Amazon.com : Le titre monte, Bernstein voit une opportunité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Amazon évolue en nette hausse mardi matin à Wall Street, soutenue par une note de Bernstein qui voit un point d'entrée intéressant sur la valeur après un repli de 16% au cours des deux dernières semaines.



Vers 10h15 (heure de New York), le titre monte de près de 3% alors que l'indice Nasdaq ne gagne que 0,5%.



'Le positionnement d'Amazon, à la fois en tant qu'agrégateur de la demande et de l'offre, a semblé se renforcer durant l'épidémie, dans la mesure où ses concurrents n'étaient pas préparés à passer brusquement du commerce physique au numérique', explique Bernstein dans la note.



'En d'autres termes, nous croyons fortement dans les barrières dont bénéficie Amazon et pensons que ses gains de parts de marché devraient se prolonger en 2021', ajoute le broker.



Dans ce contexte, Bernstein a relevé sa recommandation de 'performance en ligne' à 'surperformance', avec un objectif de cours maintenu à 3400 dollars.



