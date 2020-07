Amazon.com : Lancement du programme musical Breakthrough

(CercleFinance.com) - Amazon Music annonce ce mercredi le lancement de Breakthrough, un nouveau programme visant à défendre et à aider les artistes émergents.



'Breakthrough soutiendra activement les artistes dans un large éventail de genres, y compris le country, le rap britannique, le R&B, l'indie, etc', indique le groupe.



Parmi les premiers signataires de Breakthrough, on retrouve Gabby Barrett, Kiana Ledé, JAY1, Arlo Parks, le groupe Provinz, ou encore Malik Harris.



