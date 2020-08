Amazon.com : Lancement de 'Halo', un service de santé/bien-être

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Amazon a dévoilé vendredi 'Halo', un service d'abonnement devant permettant à ses utilisateurs d'améliorer leur santé et leur bien-être.



Moyennant 3,99 dollars par mois et l'acquisition d'un bracelet connecté à 64,99 dollars, les abonnés à ce nouveau service pourront mesurer leur activité physique ainsi que la qualité de leur sommeil.



Plus étonnant, le service propose aux utilisateurs de suivre leur 'bien-être social et émotionnel' par le biais d'un recours à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage des machines ('machine learning').



La fonctionnalité 'Tone' permet ainsi d'analyser le niveau d'énergie et d'optimisme d'un utilisateur à partir du ton de sa voix.



Une autre fonction permet d'avoir accès à des services proposés par des fournisseurs de contenus tiers, comme l'application de fitness et de nutrition 8fit ou l'application de médication et de santé mentale Headspace.



Ce nouveau service semble destiné à empiéter sur le territoire du géant des appareils connectés pour le sport Fitbit, dont le cours de Bourse cédait un peu de terrain après cette annonce.



