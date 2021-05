Amazon.com : Lancement d'un programme d'aide aux employés

(CercleFinance.com) - Amazon annonce le lancement de WorkingWell, programme s'inscrivant dans le cadre de son investissement de plus de 300 millions de dollars en projets de sécurité en 2021, et sa mission d'être 'la place la plus sûre au monde pour travailler'.



Ce nouveau programme complet offre aux employés 'des activités physiques et mentales, des exercices de bien-être et un soutien à une alimentation saine qui sont scientifiquement prouvés pour les aider à se ressourcer, et finalement à réduire le risque d'accidents'.



D'ici la fin de cette année, WorkingWell s'étendra pour couvrir l'ensemble du réseau d'exploitation d'Amazon aux Etats-Unis dans le but de réduire les taux d'incidents enregistrables de 50% d'ici 2025.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel