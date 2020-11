Amazon.com : Lance un service de pharmacie, hausse des actions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé le lancement de nouvelles offres en pharmacie pour que ses clients puissent se faire livrer leurs médicaments sur ordonnance à domicile.



Le nouveau service, nommé Amazon Pharmacy, permet aux clients de réaliser une transaction complète de pharmacie depuis leur ordinateur ou leur appareil mobile grâce à l'Amazon App, a déclaré la société de Seattle.



Grâce à un profil sécurisé, les clients peuvent ajouter leurs informations d'assurance, gérer les ordonnances et choisir les options de paiement avant de passer au règlement.



Amazon a déclaré que ses membres Prime peuvent recevoir une livraison gratuite et illimitée en deux jours pour les commandes de la pharmacie Amazon incluses dans leur adhésion.



Les actions d'Amazon sont en hausse de 1,2 %, tandis que les actions de la chaîne de pharmacies Walgreens Boots chutent de près de 9 % après l'annonce.



