Amazon.com : Lance un outil de propriété intellectuelle au Canada

(CercleFinance.com) - Amazon annonce le lancement de 'Intellectual Property Accelerator' (IP Accelerator) au Canada, un outil permettant notamment aux petites et moyennes entreprises (PME) d'obtenir et de protéger plus facilement des marques de commerce.



Destiné aux marques vendant dans les magasins d'Amazon, IP Accelerator connecte les PME à un réseau organisé de cabinets d'avocats locaux, donnant ainsi aux PME un accès à des conseils juridiques en matière de propriété intellectuelle, à des tarifs pré-négociés.



'L'établissement et la protection des droits de propriété intellectuelle sont essentiels pour les entreprises de toutes tailles, et Amazon est heureux de présenter un nouvel outil qui donne accès à une expertise spécialisée pour aider à protéger les marques ', a déclaré Mary Beth Westmoreland, vice-présidente de la protection de la marque chez Amazon.



