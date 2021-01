Amazon.com : Lance un fonds de 2 milliards d'USD pour le logement

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Amazon annonce le lancement d'un fonds d'équité pour le logement de 2 milliards de dollars permettant 'de préserver et créer plus de 20 000 logements abordables dans les régions de Puget Sound (Washington), Arlington (Vriginie) et Nashville (Tennessee)' aux Etats-Unis, indique Jeff Bezos, fondateur et directeur général d'Amazon.



D'ici quelques années, la firme devrait d'ailleurs compter plus de 5000 employés dans chacune de ces régions et ce fonds permettra de financer des prêts à des taux inférieurs au marché et de subventionner divers organismes et bailleurs sociaux.



Ainsi, 381,9 millions de dollars vont d'ores et déjà être consacrés à des prêts ainsi qu'à des subventions au Washington Housing Conservancy afin de préserver et créer jusqu'à 1300 logements abordables sur la propriété de Crystal House à Arlington.



La King County Housing Authority va également pouvoir préserver jusqu'à 1 000 logements abordables dans l'État de Washington grâce à 185,5 millions de dollars de prêts et subventions.



Amazon précise par ailleurs que 'des investissements supplémentaires (sont) à venir dans les trois régions.'



